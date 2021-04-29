МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты в водородной энергетике, соответствующее поручение будет дано Минэнерго и Минпромторгу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В Германии считают необходимым довести "Северный поток 2" до конца

Новак провёл переговоры с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и экс-министр ФРГ Клаус Тёпфер, сообщается на сайте кабмина РФ.

"Мы договорились, что важно сделать совместные проекты в водородной энергетике. Недавно был визит премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера, он предложил совместные проекты в области Годовая инфляция в Германии в апреле выросла выше прогноза

По словам вице-премьера, необходимо продолжать работу над совместными энергетическими проектами.