МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты в водородной энергетике, соответствующее поручение будет дано Минэнерго и Минпромторгу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

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Новак провёл переговоры с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и экс-министр ФРГ Клаус Тёпфер, сообщается на сайте кабмина РФ.

"Мы договорились, что важно сделать совместные проекты в водородной энергетике. Недавно был визит премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера, он предложил совместные проекты в области

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 водорода. Я дам соответствующее поручение Минэнерго России, Денис Валентинович Мантуров тут, нас слышит, чтобы мы предложили совместно один-два проекта, с которых мы бы стартовали", — сообщил на встрече Новак, слова которого приводят в релизе кабмина.

По словам вице-премьера, необходимо продолжать работу над совместными энергетическими проектами.