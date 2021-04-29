2021-04-29T18:57:28+03:00
2021-04-29T18:57:28+03:00
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Россия и Германия договорились о совместных проектах по водороду
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Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты в водородной энергетике, соответствующее поручение будет дано Минэнерго и Минпромторгу, сообщил вице-премьер РФ... ПРАЙМ, 29.04.2021
водород, германия, александр новак, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россия и Германия договорились реализовать совместные проекты в водородной энергетике, соответствующее поручение будет дано Минэнерго и Минпромторгу, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак провёл переговоры с федеральным министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и экс-министр ФРГ Клаус Тёпфер, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Мы договорились, что важно сделать совместные проекты в водородной энергетике. Недавно был визит премьер-министра федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэля Кречмера, он предложил совместные проекты в области водорода. Я дам соответствующее поручение Минэнерго России, Денис Валентинович Мантуров тут, нас слышит, чтобы мы предложили совместно один-два проекта, с которых мы бы стартовали", — сообщил на встрече Новак, слова которого приводят в релизе кабмина.
По словам вице-премьера, необходимо продолжать работу над совместными энергетическими проектами.