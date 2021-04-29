МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Группа сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Яцкиным и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в Госдуму законопроект, который вводит понятие "многофункциональное здание", определяет порядок обслуживания помещений в таком здании, оплаты коммунальных услуг и другие положения. В Госдуме предложили способ расчета за нефть в случае отключения от SWIFT

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг. Авторы отмечают, что в настоящее время исторически сложилась практика строительства зданий с нежилыми помещениями (апартаментов), конструктивно адаптированными с учетом бытовых потребностей граждан и приспособленными для пребывания в них.

"Законопроектом предлагается ввести в сфере правового регулирования понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне, предусмотрев отдельные критерии для расположения таких зданий в составе территориальных зон и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри здания", — отмечается в документе.

В законопроекте предлагается предусмотреть право субъектов РФ устанавливать региональные нормативы градостроительного проектирования в отношении многофункциональных зданий (обеспечение объектами социальной и иной инфраструктуры).

Кроме того, проектом предусмотрено проведение переустройства и перепланировки помещения в многофункциональном здании "с особенностями, предусмотренными для многофункциональных зданий".

Также предусматривается, что "перевод нежилого помещения в жилое помещение в многофункциональном здании допускается, если в жилые помещения переводятся все нежилые помещения на лестничной площадке при условии соблюдения ограничений доступа собственников и пользователей нежилых помещений к жилым помещениям".

Вместе с тем собственникам помещений в многофункциональном здании предоставляется право "общей долевой собственности на общее имущество в многофункциональном здании".

Законопроектом вносятся изменения в Градостроительный кодекс РФ и Земельный кодекс РФ "в целях возможности размещения многофункциональных зданий в общественно-деловых зонах".

Для повышения защищенности граждан, приобретающих апартаменты в многофункциональных зданиях на этапе строительства, предлагается распространить на указанные правоотношения обязательное применение норм закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", предусмотренных для случаев привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов.

Соответствующие поправки вносятся также в закон "О государственной регистрации недвижимости".