МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Доходы населения России в первом квартале 2021 года традиционно ниже, чем в конце 2020 года, ситуация будет выравниваться уже во втором квартале, считает гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020 года.

По словам Платыгина, традиционный рост доходов населения в четвертом квартале связан с тем, что конец года – это период, когда наемным работникам выплачиваются предновогодние премии, а у бизнеса растет прибыль за счет предпраздничной покупательской активности. После новогодних каникул, в первом квартале, традиционно наблюдается снижение показателей и возвращение на нейтральный уровень.

"Во втором квартале ситуация будет выравниваться, как это было во все предыдущие годы. Есть и ряд дополнительных факторов, которые будут способствовать росту доходов во втором квартале", — сказал Платыгин журналистам. Туризм – новая нефть. Что получат инвесторы от вложений в отрасль

Он уточнил, что речь идет о росте доходов от трудовой активности, так как безработица в стране снизилась, а значит, у большего числа людей появился заработок. Статистика также свидетельствует о росте уровня зарплат, обратил внимание эксперт.

Еще одним фактором является рост социальных выплат, например, индексация социальных пенсий с 1 апреля. Также во втором квартале года малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно начнут получать увеличенные пособия.

Третьей причиной роста доходов, по мнению Платыгина, будет начало сезонных работ, что продолжит позитивно сказываться на уровне занятости, и начало туристического сезона. "С учетом действий ограничений, многие россияне будут отдыхать внутри страны, что будет способствовать как появлению дополнительных рабочих мест, так и росту потребления внутри страны, а следовательно — росту доходов", — добавил он.