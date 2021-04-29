МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в марте выросли в 1,3 раза в годовом выражении и на 11,3% по сравнению с февралем текущего года, говорится в докладе Росстата.

"В марте 2021 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с февралем 2021 года на 11,3% (в сопоставимых ценах), с мартом 2020 года — в 1,3 раза", — говорится в докладе.

Статистическое ведомство добавляет, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 5,8% против 4,4% в марте 2020 года. В феврале текущего года этот показатель составлял 5,9%.

"Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк" (их доля в общем объеме интернет-продаж превысила 45%)", — отмечается в документе. По данным Росстата, в структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (11,8%), компьютеры (7,7%), бытовые электротовары (5,9%) и обувь (5,1%).

Оборот розничной торговли в России в марте сократился на 3,4% в сопоставимых ценах по сравнению с мартом прошлого года, по сравнению с февралем он вырос на 9,2%. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в марте уменьшился на 6% к марту прошлого года, оборот непродовольственной розницы — на 0,8%.