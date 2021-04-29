МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ совместно с Минфином готовит поправки в законодательство, которые позволят регионам получать инфраструктурные бюджетные кредиты, предоставлять которые предложил президент Владимир Путин, сообщается на сайте кабмина.

В послании Федеральному собранию Путин предложил предоставлять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет. Принцип их распределения будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Глава государства подчеркнул, что инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться регионам РФ под полным контролем Федерального казначейства и на конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.

В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правкомиссии по региональному развитию. Ключевой темой совещания стала подготовка перечня поручений по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.

"Открывая заседание, Марат Хуснуллин рассказал об инфраструктурных бюджетных кредитах, которые позволят привлечь в регионы частные инвестиции и создать новые рабочие места. Он заявил, что совместно с Минфином готовятся поправки, которые позволят получать такие кредиты", — говорится в сообщении.

Как отмечается, средства из бюджета будут выделены на реализацию отобранных на федеральном уровне проектов, которые позволят достичь национальных целей, в первую очередь, по жилищному строительству.