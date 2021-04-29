БРЮССЕЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Совет стран ЕС готов начать переговоры с Европарламентом о создании фонда в размере пяти миллиардов евро для смягчения экономических проблем Евросоюза, вызванных Brexit, говорится в сообщении Совета.

Глава Евросовета Шарль Мишель в июле 2020 года предложил создать резерв в размере пяти миллиардов евро на случай необходимости противостоять непредвиденным экономическим последствиям Brexit по окончании переходного периода, то есть после 31 декабря 2020 года. Это фонд должен стать частью бюджетов ЕС на 2021-2027 годы. Более двух тысяч британских финансистов переехали во Францию из-за Brexit

"Государства-члены ЕС сегодня одобрили позицию Совета в отношении фонда в пять миллиардов евро, предназначенного для смягчения непосредственных последствий выхода Соединенного Королевства из Европейского союза", — говорится в релизе.

Средства фонда в первую очередь будут направляться в наиболее пострадавшие регионы и сектора экономики ЕС, они будут идти, к примеру, на компенсацию компаниям потерянной торговли, сохранение рабочих мест и создание пунктов таможенных проверок в портах, которых раньше не было, поскольку Британия была частью единого рынка ЕС, свидетельствует релиз Совета.

Торговля между ЕС и Британией уже серьёзно пострадала. По данным Евростата, за январь-февраль текущего года экспорт Евросоюза в Британию упал в годовом исчислении примерно на 20%, а импорт — на 47%. При этом Великобритания входит в тройку крупнейших торговых партнёров союза вместе с Китаем и США. Торговые войны и Brexit не оказывают большого влияния на прибыли компаний США

Теперь свою позицию по этому фонду должен одобрить Европарламент и тогда Совет и ЕП начнут переговоры о его создании. Цель — достигнуть договорённости к концу лета, чтобы первые деньги пошли до конца года.

Великобритания покинула Евросоюз, но до конца 2020 года действовал переходный период, в течение которого практически все в отношениях страны и союза оставалось как прежде. Это касалось и торговли: стороны не применяли пошлины и квоты к товарам друг друга, поскольку на Британию продолжали распространяться правила единого рынка ЕС.

Для определения отношений после переходного периода, стороны заключили соглашение о торговле и сотрудничестве. Без этой договоренности экономические отношения сторон с 1 января резко перешли бы в новую фазу, что повлекло бы за собой массу ощутимых проблем.

Это соглашение примеряется на временной основе до 30 апреля, а с 1 мая вступит в силу окончательно. Согласно этому соглашению, Британия покинула единый рынок ЕС, однако стороны продолжат торговать без пошлин и квот.

В Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что соглашение не может дать Великобритании всех выгод в торговле с союзом, которые страна имела, будучи членом ЕС.