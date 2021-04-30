МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса, ограничения и другие события прошлого года привели к появлению тревожности и раздражительности у значительного числа людей и снижению их продуктивности и повышению напряжённости в трудовых коллективах, и все эти параметры, по оценке каждого третьего, так и не пришли в норму, следует из результатов исследования страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и частной медицинской сети "Инвитро". Почти половина трудоустроенных россиян работают сверхурочно

Исследование проводилось с середины по конец марта. В нем приняли участие 1086 респондентов, из них 49% — мужчины и 51% — женщины из всех федеральных округов.

"По утверждению половины респондентов (51%), пандемия и ее последствия не сказались на их продуктивности. В то же время существенная часть опрошенных (35%) посетовали, что их продуктивность снизилась и пока не восстановилась", — говорится в сообщении.

Также события прошлого года, по результатам опроса, усилили напряженность в трудовых коллективах 70% респондентов, и у 34% обстановка не пришла в норму. Среди таких, в частности, каждый пятый (19%) отметил, что обстановка в его коллективе стала чуть более напряженной, а каждый седьмой (15%) — гораздо более напряженной.

Почти половина респондентов (43%) в условиях режима "самоизоляции" и прочих ограничений наблюдали у себя повышенную раздражительность, а 31% испытывают повышенную раздражительность до сих пор. Более чем половина респондентов (54%) в условиях ограничений переживали повышенную тревожность, и 34% испытывают тревожность до сих пор.

Каждый второй респондент также рассказал о влиянии ситуации с коронавирусом на отношения в его семье. Так, у 20% отношения с близкими с начала пандемии ухудшились и не нормализовались, но каждый седьмой респондент (15%) подчеркнул, что пандемия сплотила его семью.

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