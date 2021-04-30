МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Большинство россиян (63%) против отмены выходного 1 мая, пятая часть (21%) поддерживают отказ от него, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне выбирают необычные туры на майские праздники

При этом большинство компаний (87%) не отмечают День весны и труда. Те же, кто отмечает, проводят субботники (5,5%), выезжают на природу (2,1%) либо участвуют в локальном митинге трудящихся (2%).

Среди регионов чаще всего праздник отмечают в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области. Реже всего его отмечают в Тюменской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

"Аналитики… также узнали, что думают россияне об отмене праздника 1 мая в качестве выходного дня: 63% респондентов не согласны с мнением, что 1 мая не должен быть выходным днем. Поддержали отмену выходного дня 21% респондентов", — говорится в исследовании.

Чаще других с отменой выходного дня согласны сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса (28%), автомобильного бизнеса (26%) и отрасли по добыче сырья (25%). Среди регионов самая большая доля жителей, поддерживающих отмену праздника, находится во Владимирской области (38%), Башкортостане (28%), Удмуртии и Челябинской области (по 26%).

Исследование проводилось с 22 по 27 апреля 2021 среди 5 715 соискателей (2 467 работающих).

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