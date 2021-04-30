МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Восемь из десяти россиян считают, что права трудящихся по-прежнему ущемляются, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. ВЦИОМ рассказал, сколько россиян работают сверхурочно

Исследование основывается на данных опроса, который проводился 27-28 апреля. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 390 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.

"По мнению 80% россиян, сегодня трудящимся следует по-прежнему бороться с ущемлением своих прав. Причем чаще всего эту идею поддерживают опрошенные в возрасте старше 45 лет (86%). Лишь 7% уверены, что в современном мире в этом уже нет необходимости", — говорится в исследовании.

При этом, указывает сервис, в 2012 году об ущемлении прав работников заявили 89% респондентов, а 5% сказали, что в борьбе за права трудящихся нет необходимости.

В рамках другого опроса (27-29 апреля, 1,6 тысячи участников из 335 населенных пунктов из всех округов РФ) респондентов спрашивали, приходилось ли им за время трудовой деятельности сталкиваться с необходимостью отстаивать свои права как работника.

Данный опрос показал, что 60% опрошенных сталкивались с нарушением трудовых прав: 37% отстаивали их самостоятельно, 8% обращались в Государственную инспекцию труда или суд, а 15% сообщили, что их права как работников ущемлялись, но они их не отстаивали. В свою очередь 40% ответили отрицательно на поставленный вопрос.

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