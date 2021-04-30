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https://1prime.ru/state_regulation/20210430/833579266.html
Безработица в Японии в марте неожиданно снизилась до 2,6%
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Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте опустилась до 2,6% с февральской отметки в 2,9%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и... ПРАЙМ, 30.04.2021
безработица, япония, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в марте опустилась до 2,6% с февральской отметки в 2,9%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на уровне 2,9%.
Число безработных в стране в марте составило 1,88 миллиона человек, что на 120 тысяч (на 6,8%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 42,03 миллиона человек, увеличившись на 50 тысяч человек (на 0,1%) в годовом выражении.
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