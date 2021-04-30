МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ опубликовало проект постановления правительства об установлении с 1 июля 2021 по 31 августа 2022 года экспортной пошлины на сою в размере 20%, но не менее 100 долларов за тонну. Эксперты назвали четыре решения властей с наибольшим влиянием на общество

"Минэкономразвития России опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства об установлении ставки вывозной таможенной пошлины в отношении соевых бобов в размере 20%, но не менее 100 долларов США за 1 тонну. Данную меру планируется ввести с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно", — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

С соответствующим предложением выступил Минсельхоз РФ. По оценке аграрного министерства, эта мера позволит сохранить стабильную ценовую ситуацию на рынке соевого масла и шрота, используемых в животноводстве, а также сократит издержки животноводческих предприятий и цены на конечную продукцию пищевой промышленности.

Замминистра экономического развития Владимир Ильичев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в ходе проработки решения по экспортной пошлине была учтена позиция производителей сои на Дальнем Востоке.

"В частности, по нашим оценкам, которые подтверждаются расчетами коллег из Минсельхоза, одобренный вариант позволит сохранить возможность для дальневосточных производителей экспортировать соевые бобы, по крайней мере, в тех объемах, которые не находят спроса на территории РФ. В то же время исходим из того, что такая пошлина сделает более выгодной продажу на территории РФ соевых бобов, которые производятся в центральных регионах — они будут по-прежнему доступны переработчикам внутри страны", — добавил Ильичев.

Россия с 1 февраля по 30 июня 2021 года ввела пошлину на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС. Ставка пошлины составляет 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну.