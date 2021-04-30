МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) впервые запускают федеральную программу компенсации части расходов, связанных со съемками иностранных фильмов в России (рибейт), сообщается на сайте министерства. Россиянам назвали три табу при выдаче ипотеки

"На заседании экспертного совета с участием представителей Минэкономразвития России, Минкультуры России, АО "РЭЦ" и общественных организаций принято решение объявить прием заявок организаций кинематографии на участие в программе рибейт в период с 30 апреля по 31 мая 2021 года. Заявки будет принимать АО "РЭЦ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа предусматривает предоставление российским организациям кинематографии господдержки в размере 30-40% от фактически понесенных на территории России затрат на производство аудиовизуальной продукции иностранными кино- или анимационными компаниями. В период с 2021 по 2024 год предусмотрено ежегодное финансирование рибейтов в размере 100 миллионов рублей.

"Рассчитываем, что программа рибейтов будет способствовать развитию регионов и МСП, в том числе в сфере кинопроизводства. Запуск программы рибейтов даст импульс развитию нового вида бизнеса — продакшн-сервис на экспорт, в частности, привлечению российских специалистов и компаний для съемок зарубежных фильмов и сериалов. Одновременно она создаст базу для нового направления внутреннего и въездного туризма — кино-туризм (туры по местам натурных съемок)", — отметил замминистра экономического развития Владимир Ильичев.

Он добавил, что рибейт позволит России достойно конкурировать с другими странами за привлечение иностранных кинокомпаний для проведения съемок, что обеспечит дополнительный доход в бюджеты регионов, где будут проводиться съемки, и развитие российских организаций кинематографии.

"Благодаря запуску программы рибейтов кинопроизводители смогут возместить часть своих расходов на съемочный процесс в России, при условии, что наймут локального подрядчика для сервисных работ. Мы видим спрос на услуги российских специалистов не только в части кинопроизводства, но и анимации, и постпродакшн. Поэтому, мы уверены в успехе инвестиций в программу рибейт – в новую для страны нишу – развитие услуг продакшн-сервисов", — приводятся в релизе слова гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной.