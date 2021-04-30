МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Меры правительства позволили и позволяют минимизировать для россиян последствия экономического кризиса из-за пандемии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Безработица в еврозоне снизилась сильнее прогноза

Согласно докладу Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% после снижения на 0,9% в четвертом квартале 2020 года.

"Меры, которые активно и энергично принимаются руководством страны и правительством, они, действительно, позволили и позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса. Однако полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут. Но работа ведется. Падение минимизировано", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как рассчитывают в Кремле, когда граждане смогут почувствовать восстановление экономики на собственных доходах.