ПЕКИН, 30 апр — ПРАЙМ. Официальные экономические показатели Китая в апреле не оправдали ожиданий, что отчасти связано с дефицитом полупроводников. Это позволяет предположить, что восстановление активности в стране начинает сбавлять обороты.

Согласно опубликованным в пятницу данным Национального бюро статистики, официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в апреле упал до 51,1 с 51,9 в марте. Срединный прогноз экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал его снижение до 51,6.

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Индикатор остается выше уровня 50, сигнализируя о росте активности. В бюро статистики сообщили, что дефицит чипов, логистические проблемы на международном уровне, а также рост расходов на доставку негативно отразились на производственном секторе.

Ситуация в сфере услуг Китая также остается сложной, о чем свидетельствуют официальные данные. Экономисты опасаются, что внутренние расходы, остающиеся слабым звеном восстановления экономики, продолжат тормозить активность в ближайшие месяцы.

Индекс PMI для непроизводственной сферы Китая, т.е. для сферы услуг и строительного сектора, в апреле упал до 54,9 с 56,3 в марте. Подындекс деловой активности в сфере услуг при этом снизился до 54,4 с 55,2.

В течение года Китай в основном преподносил позитивные сюрпризы, став единственной из крупнейших экономик мира, которая смогла продемонстрировать рост в 2020 году.

Однако не все данные негативны. Индикатор экономической активности, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и IHS Markit, который также был опубликован в пятницу, свидетельствовал об оживлении активности среди малых компаний производственного сектора.

Индекс PMI Caixin в апреле вырос до 51,9 с 50,6 в предыдущем месяце.

В целом его динамика соответствовала официальному производственному PMI Китая, чей подындекс активности малых производственных компаний также свидетельствовал об ускорении активности в апреле, несмотря на замедление активности более крупных компаний.

"Хотя официальный PMI неожиданно оказался слабым, восстановление активности малого бизнеса подает позитивный сигнал", — сказала экономист ANZ Бетти Вонг.

Крупные производственные компании Китая испытывали сложности из-за дефицита полупроводников, который негативно отразился на различных отраслях, нанеся особенно сильный ущерб автомобильному сектору и производству электроники. Производство цифровых устройств в Китае сильно зависит от импорта.

Непроизводственный сектор Китая, которому экономисты и правительство отводят ключевую роль в поддержании устойчивого восстановления второй по величине экономики мира на фоне ослабления экспортной и производственной активности, в апреле вновь не оправдал ожиданий.

Отчасти причиной этого стало резкое замедление строительной активности. Подындекс активности в строительном секторе Китая в апреле упал до 57,4 с 62,3 в марте. По мнению экономистов, это стало следствием ужесточения регулирования и условий финансирования для застройщиков.

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При этом расходы потребителей, с помощью которых Пекин намерен изменить баланс в экономике Китая в сторону внутреннего потребления, по всей видимости, набирают обороты. В течение года вспышки коронавирусной инфекции в различных регионах страны ограничивали склонность потребителей к покупкам.

"Склонность к потреблению резко выросла, как и рыночная активность", — отметили в бюро статистики, ссылаясь на сильное улучшение ситуации для отелей, ресторанов и развлекательных заведений.

Во время длинных выходных в начале апреля сильно вырос внутренний туризм, и аналитики возлагают надежды на пятидневное празднование Дня труда, которое начнется в субботу.

Согласно оценке Министерства транспорта Китая, во время этих праздничных дней будет совершено 265 млн поездок, что соответствует показателю аналогичного периода 2019 года.

В Trip.com Group Ltd. сообщили, что покупки авиабилетов на праздничный период выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, несмотря на повышение цен.

И все же готовность китайцев расстаться с заработанными средствами отчасти зависит от ситуации на рынке труда, которая по-прежнему выглядит далеко не безоблачно.

Подындексы занятости официальных PMI в апреле продолжали падать, оставаясь на негативной территории.

"Медленное восстановление рынка труда Китая продолжит негативно отражаться на потребительских расходах", — отметила Вонг.

— Автор Jonathan Cheng, jonathan.cheng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ