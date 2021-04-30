МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Доходы населения в США в марте выросли на 21,1% по сравнению с февралем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.

В то же время потребительские расходы в указанном периоде выросли на 4,2% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста доходов на 20,3%, а расходов — на 4,1%. ВВП США в первом квартале вырос на 6,4%

При этом ведомство пересмотрело динамику показателей доходов и расходов за февраль. Так, доходы населения в феврале упали на 7% в месячном исчислении, а не на 7,1%, как сообщалось ранее. Оценка расходов осталась прежней — в феврале показатель вырос на 1%.

Кроме того, располагаемые доходы населения в США в марте подскочили на 23,6% по сравнению с февралем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — на 23%. Ведомство поясняет, что такой рост доходов населения за месяц связан с финансовой поддержкой государства, за счет которой увеличились социальные пособия.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.