МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. США теоретически могут ограничить платежи в долларах через систему SWIFT для той или иной страны, но на практике это крайне маловероятно – как и уход из России международных платежных систем Mastercard и Visa, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Ни Еврокомиссия, ни Европарламент, в принципе, не вправе принимать такие решения. Что такое SWIFT? На самом деле, это участие практически всех банков и других платежных агентов в финансировании некой общей системы. Это такая всемирная сеть расчетов, созданная самими платежными агентами, прежде всего, конечно, банками. Ни Европарламент, никакое правительство не имеют права эту систему отключать", — сказал он. В Германии объяснили, кому выгодны санкции против России

При этом глава "Открытия" допустил, что какие-то ограничения для России теоретически возможны. "Например, может, теоретически, администрация США именно платежи в долларах через систему SWIFT для той или иной страны ограничить. Это я говорю чисто теоретически. Почему я думаю, что это очень маловероятная вещь? Это, в конечном счете, работает против самих инициаторов именно в силу того, что все начинают искать какую-то другую конфигурацию расчетов, расчетов в валюте, платежных систем, и де-факто, это уже происходит", — заметил он.

Невозможны также и отключения России от международных платежных систем Mastercard и Visa, считает банкир. "Это чисто спекуляция. Они сами настроены на то, чтобы продолжать работу в России и в других странах. Поверьте, ни SWIFT, ни Visa, ни Mastercard (не прекратят работать в РФ — ред.) – это абсолютно не реалистичные дискуссии", — заключил Задорнов.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более санкций со стороны Запада. А днями ранее Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы.

Тем не менее, отключить РФ от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ. В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.