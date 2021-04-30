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Россия ввела санкции против восьми представителей структур Евросоюза
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Москва объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен в... ПРАЙМ, 30.04.2021
ес, россия, санкции, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Москва объявила, что восьмерым гражданам стран Евросоюза и представителям официальных структур ЕС закрыт въезд в Россию, черный список был опубликован в пятницу, в него включен в том числе глава Европарламента Давид Мария Сассоли.
Подчеркивается, что эта мера введена в ответ на шаги в отношении шести граждан России, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.
"Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным есовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян", — говорится в заявлении МИД РФ.
Въезд запрещен председателю нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварсу Аболиньшу, директору Центра государственного языка Латвии Марису Балтиньшу, члену французской делегации в ПАСЕ Жаку Мэру, руководителю прокуратуры Берлина Йоргу Раупаху, председателю Европарламента Давиду Сассоли, главе шведской Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Осе Скотт, главе Языкового департамента Эстонии Ильмару Томуску, зампреду Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вере Юровой.