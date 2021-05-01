2021-05-01T00:39:09+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210501/833586659.html
Россияне с мая смогут получать налоговые вычеты в упрощенном порядке
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Россияне с 21 мая получат возможность оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы... ПРАЙМ, 01.05.2021
налоги, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Россияне с 21 мая получат возможность оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 20 апреля.
Теперь гражданам не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Всю необходимую информацию налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке. Перечень банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.
Кроме того, сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырех до полутора месяцев. При наличии права на получение вычета, ФНС направит в личный кабинет предзаполненное заявление для его утверждения. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.
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