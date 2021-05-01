МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Россия восстанавливает занятость, опережая прогнозные оценки, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Согласно сообщению, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда

В представленном на нем докладе Минтруда было отмечено, что в марте текущего года по сравнению с февралем численность занятых возросла на 164 тысячи человек. В итоге из целевого показателя в 1 миллион 619 тысяч человек, необходимого для достижения численности занятых на уровне 2019 года, уже нашли работу более 644 тысячи человек и остается восстановить занятость еще 975 тысяч человек.

"Таким образом, по темпам восстановления занятости, а также по темпам снижения численности безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) страна идет с опережением прогнозных оценок", — говорится в сообщении.

В 17 регионах, к которым относятся Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Крым, Тыва, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Калужская, Ленинградская, Магаданская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Свердловская, Тамбовская области, Севастополь, показатель численности занятых в среднем за январь – март текущего года достиг или превысил целевой показатель. Россиянам рассказали, что будет с ценами на мясо для шашлыков

При этом в 68 регионах целевой показатель не достигнут, в 28 из них численность занятых увеличилась наиболее существенно. Еще 28 регионах произошло уменьшение численности занятых, наибольшее в Псковской и Кировской областях. В 12 регионах ситуация с занятостью не изменилась.

Согласно сообщению, вице-премьер также дала поручение Минтруду проанализировать причины снижения численности занятого населения в Псковской и Кировской областях, оказать регионам помощь. Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, Минвостокразвития и Минздраву было поручено до 11 мая проработать предложения Минтруда по совершенствованию региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.