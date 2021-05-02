БРЮССЕЛЬ, 2 мая – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции РФ против еврочиновников не помешают Европейскому союзу "привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека". В Германии объяснили, кому выгодны санкции против России

В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека», — говорится в распространенном в субботу заявлении Борреля.

Глава евродипломатии также от имени ЕС «осудил решение РФ запретить въезд на российскую территорию восьми гражданам Европейского союза» и выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.