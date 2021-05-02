2021-05-02T03:53:00+03:00
2021-05-02T03:55:18+03:00
2021-05-02T03:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210502/833589978.html
В Совфеде рассказали, кто может получать две пенсии
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ряд россиян имеет право на получение одновременно двух пенсий, рассказала "Парламентской газете" замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова. Она уточнила, что... ПРАЙМ, 02.05.2021
пенсии, россия, пенсии, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83350/27/833502703.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83350/27/833502703.jpg
https://1prime.ru/images/83350/27/833502702.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83350/27/833502702.jpg
https://1prime.ru/images/83350/26/833502690.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83350/26/833502690.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210423/833520554.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Ряд россиян имеет право на получение одновременно двух пенсий, рассказала "Парламентской газете" замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.
Она уточнила, что данной возможностью могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Они могут получать два вида выплат: по инвалидности и по старости. Военную пенсию и по старости могут также получать и ряд бывших сотрудников силовых структур, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж (в 2021 году это двенадцать лет), добавила Бибикова.
"Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой", — обратили внимание в Совфеде.
Сенатор заключила, что в этом случае назначается только страховая часть.