МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Ряд россиян имеет право на получение одновременно двух пенсий, рассказала "Парламентской газете" замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова. Профессор рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая

Она уточнила, что данной возможностью могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Они могут получать два вида выплат: по инвалидности и по старости. Военную пенсию и по старости могут также получать и ряд бывших сотрудников силовых структур, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж (в 2021 году это двенадцать лет), добавила Бибикова.

"Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой", — обратили внимание в Совфеде.

Сенатор заключила, что в этом случае назначается только страховая часть.