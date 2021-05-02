КИЕВ, 2 мая — ПРАЙМ. Средняя зарплата на Украине в марте выросла на 9,5% по сравнению с мартом прошлого года и составила 13,6 тысячи гривен (487 долларов), к концу года она может вырасти до 14,5 тысячи (520 долларов), заявил премьер страны Денис Шмыгаль. На Украине заявили о росте цены на газ для населения в 14 раз

Правительство Украины ранее прогнозировало, что средняя зарплата в стране к 2022 году вырастет до 541,7 доллара.

"В марте реальная зарплата, то есть с учетом инфляции, выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен (487 долларов – ред.). Наибольший рост зарплат за год был в Черновицкой (+ 31%), Донецкой (+ 30%) и Тернопольской (+ 27%) областях. Позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14,5 тысячи гривен (520 долларов – ред.)", — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Ранее кабмин Украины утвердил план повышения минимальной зарплаты, который предусматривает ее рост с 1 сентября 2020 года до 5 тысяч гривен (179,57 доллара), с января 2021 года – до 6 тысяч (215,49 доллара) и с 1 июля – до 6,5 тысячи гривен (233,44 доллара).