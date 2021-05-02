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Венесуэла повысила минимальную зарплату до двух с половиной долларов
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Венесуэла объявила о повышении минимальной зарплаты до 7 млн сувенирных боливаров, сообщили "Известия" со ссылкой на Euronews. 7 млн боливаров — это около $2,5 по текущему... ПРАЙМ, 02.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Венесуэла объявила о повышении минимальной зарплаты до 7 млн сувенирных боливаров, сообщили "Известия" со ссылкой на Euronews. 7 млн боливаров — это около $2,5 по текущему официальному курсу.
Об увеличении минимальной зарплаты с 1 мая объявил министр труда Венесуэлы Эдуардо Пиньяте. По его словам, малоимущие, кроме зарплаты, будут получать талоны на товары первой необходимости. По талоны можно обменять на товары суммой до 3 млн боливаров, или чуть больше, чем $3,5.
При этом до майского повышения минимальная зарплата в стране составляла 1,8 млн боливаров, или меньше одного доллара (около $0,64).
Сообщается, что Венесуэла переживает кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Из страны уехали более 4,5 млн человек.
Президент страны Николас Мадуро в сентябре запретил требовать от заемщиков выплат по кредитам до сентября.
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