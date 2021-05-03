МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Множество традиционных профессий затронет масштабная эволюция рынка труда, рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов "Российской газете".

Так, например, в ближайшем десятилетии в привычном виде исчезнет такая профессия как бухгалтер, полагает Сафонов. Чтобы встретить грядущие изменения успешно, специалисты будут вынуждены дополнительно освоить навыки аудита и налогового консультирования. Сколько будет стоить доллар в июне

Профессиональные водители могут также престать быть востребованными на рынке труда, что связано с развитием систем автопилотов. «То же самое может ждать тепловозы, электровозы, трамваи, троллейбусы, автобусы. Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», — дополнил экономист, сославшись на пример экипажа воздушного судна — если раньше в кабине находились до пяти человек, то сейчас заняты только два кресла пилота, а в скоро может хватить и одного.

С начала текущего учебного года в российских колледжах изменился перечень направлений обучения — из списка специальностей пропали почти 100 позиций, не пользовавшихся спросом у абитуриентов. Было отмечено, что часть профессий содержательно устарела, другая часть изменилась так, что для получения квалификации достаточно прохождения краткосрочных курсов, а третья вовсе исчезла.