МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин поручил Правительству РФ добиться предсказуемости цен на товары, применив долгосрочные рыночные механизмы, и отчитаться об этом до 1 июля. Указанное поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить… применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса", — сказано в поручении.

Правительство должно предоставить доклад до 1 июля 2021 года.