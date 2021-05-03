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Путин поручил добиться предсказуемости цен на товары к первому июля
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Владимир Путин поручил Правительству РФ добиться предсказуемости цен на товары, применив долгосрочные рыночные механизмы, и отчитаться об этом до 1 июля. Указанное поручение... ПРАЙМ, 03.05.2021
цены на продовольствие, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Владимир Путин поручил Правительству РФ добиться предсказуемости цен на товары, применив долгосрочные рыночные механизмы, и отчитаться об этом до 1 июля. Указанное поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить… применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса", — сказано в поручении.
Правительство должно предоставить доклад до 1 июля 2021 года.