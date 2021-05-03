2021-05-03T21:57:00+03:00
2021-05-03T21:58:38+03:00
2021-05-03T21:57:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210503/833594889.html
ФРС дала прогноз роста американской экономики в 2021 году
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экономика США может вырасти на 7% в 2021 году, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы США Джон Уильямс. По словам Уильямса, текст выступления которого... ПРАЙМ, 03.05.2021
фрс сша, сша, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83227/18/832271861.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/18/832271861.jpg
https://1prime.ru/images/83227/18/832271858.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/18/832271858.jpg
https://1prime.ru/images/83227/18/832271855.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/18/832271855.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210430/833584724.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Экономика США может вырасти на 7% в 2021 году, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы США Джон Уильямс.
По словам Уильямса, текст выступления которого распространила ФРС, рост может составить "около 7%". Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП США в текущем году на 6,4%.
"Я оптимистично настроен и считаю, что экономика сейчас идет в правильном направлении, но нам все равно нужно пройти большой путь и достичь здорового и полного экономического восстановления", — добавил Уильямс.
По его словам, для этого нужен больший рост занятости. Он также призвал "не реагировать слишком сильно" на временные всплески инфляции, если они будут.