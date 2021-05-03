ВАШИНГТОН, 3 мая — ПРАЙМ. Экономика США может вырасти на 7% в 2021 году, заявил член совета управляющих Федеральной резервной системы США Джон Уильямс. Доходы населения США в марте выросли лучше прогноза

По словам Уильямса, текст выступления которого распространила ФРС, рост может составить "около 7%". Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП США в текущем году на 6,4%.

"Я оптимистично настроен и считаю, что экономика сейчас идет в правильном направлении, но нам все равно нужно пройти большой путь и достичь здорового и полного экономического восстановления", — добавил Уильямс.

По его словам, для этого нужен больший рост занятости. Он также призвал "не реагировать слишком сильно" на временные всплески инфляции, если они будут.