2021-05-04T01:29:19+03:00
2021-05-04T01:29:19+03:00
2021-05-04T01:29:19+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210504/833595125.html
Аналитики спрогнозировали инфляцию в России на конец 2021 года
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Эксперты, опрошенные изданием "Известия", прогнозируют инфляцию в России по итогам 2021 года на уровне 4,85%. Таковы, отмечает газета, результаты консенсус-опроса. Отмечается, что... ПРАЙМ, 04.05.2021
новости, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Эксперты, опрошенные изданием "Известия", прогнозируют инфляцию в России по итогам 2021 года на уровне 4,85%.
Таковы, отмечает газета, результаты консенсус-опроса.
Отмечается, что сдерживающим фактором для роста цен в стране станет повышение ключевой ставки Банком России, а также возвращение регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике.
Еще один важный фактор, который оказывает влияние на рост стоимости товаров и услуг — курс рубля.
Если российская валюта сильно упадет, то импортные товары подорожают. Это негативно скажется на инфляции в целом.
Большинство опрошенных аналитиков сошлись во мнении, что к декабрю текущего года рост цен в России составит около 5%.
- Максимальный прогноз дают специалисты ВТБ: стоимость товаров и услуг может увеличиться в пределах 5,3%.
- Самые низкие ожидания у "Открытия": здесь допускают, что рост цен может составить всего 4,3%.