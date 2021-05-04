МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Россия по итогам текущего года может поставить рекорд по потреблению мороженого за последние десять лет — оно может составить 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения, заявили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ).

"Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1% — до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения. Рост потребления станет продолжением тенденции на постепенное увеличение спроса в предыдущие десять лет", — привели в пресс-службе данные Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) РСХБ.

В целом выпуск мороженого в стране за год может вырасти на 3%, до 463 тысяч тонн, полагают эксперты. Основной объем произведенной продукции идет на удовлетворение внутреннего спроса: например, годом ранее в России была произведена 451 тысяча тонн мороженого (на 8% больше, чем 2019 году), внутреннее потребление также выросло на 8%, до 444 тысяч тонн мороженого (3 килограмма на душу населения) — даже несмотря ограничения в период коронавируса.

"Хотя значительная доля продаж мороженого приходится на уличные киоски, парки, кафе — а в условиях самоизоляции продажи в канале HoReCa просели, — общий объем потребления в прошлом году показал рост. Это было связано с изменившимися в период самоизоляции привычками потребителя. Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через интернет", — привели в пресс-службе слова руководителя ЦОЭ Андрея Дальнова.

Увеличению потребления также способствует стремление производителей подстроиться под изменяющиеся предпочтения покупателей: например, ответом на рост популярности "здорового питания" стало появление продукции с низкими калорийностью и содержанием сахара, повышенным содержанием протеина, а также появлением веганского мороженого.

Объем импорта мороженого в Россию по итогам года, как ожидается, снизится на 20% — до 15 тысяч тонн, в том числе из-за введения с середины года его обязательной электронной маркировки, а также колебаний валютного курса. Между тем, это означает дополнительные возможности для отечественных производителей: по мнению Дальнова, они вполне могут заместить объемы, которые выпадут из потребления в связи с адаптацией зарубежных компаний к новым экономическим и регуляторным условиям. Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их кошелек

ЭКСПОРТ ТОЖЕ СТАВИТ РЕКОРДЫ

За последние десять лет экспорт российского мороженого вырос более чем в восемь раз, достигнув в прошлом году объема в 26 тысяч тонн. Учитывая холодный климат страны и сезонность внутреннего потребления, точкой роста для российских производителей мороженого может стать дальнейшее наращивание объемов экспорта: по итогам текущего года в сравнении в 2020 годом эксперты банка ожидают роста поставок на 15% — до рекордных 30 тысяч тонн.

В течение следующих нескольких лет, полагают в РСХБ, объем экспорта мороженого будет расти в среднем на 5-10% в год — как за счет мер комплексной поддержки отрасли, так и интереса зарубежных партнеров к российскому лакомству: например, отечественные производители во многом используют потенциал советских рецептур, и это поддерживает стабильный спрос со стороны стран СНГ.

Основной покупатель российского мороженого на международном рынке — Казахстан, который в прошлом году увеличил объем импорта на 27%, до 11,2 тысячи тонн. На втором месте — США, которые за год нарастили поставки более чем в три раза, до 3,8 тысячи тонн. На третьем месте — Монголия, сократившая импорт мороженого из России на 7%, до 2 тысяч тонн.

Дальнейшую реализацию экспортного потенциала специалисты ЦОЭ связывают с Китаем: в 2020 году доля российского мороженого в импорте этой страны увеличилась на 5%, до 1 тысячи тонн, и по итогам прошлого года Китай занимает седьмое место среди крупнейших импортеров российского мороженого в натуральном выражении и пятое место — в денежном, указали в РСХБ.