2021-05-04T10:31:42+03:00
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Кабмин выделит средства на поддержку системообразующих предприятий
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Правительство России направит 3,9 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба кабмина. "На льготные кредиты для системообразующих... ПРАЙМ, 04.05.2021
системообразующие предприятия, правительство рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство России направит 3,9 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба кабмина.
"На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет выделено ещё 3,9 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Благодаря этому решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ставка по льготному кредиту составляет около 2,6% годовых. Полученные средства можно потратить в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.