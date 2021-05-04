МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Правительство России направит 3,9 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба кабмина. Роскачество предупредило о новых схемах мошенничества с соцвыплатами

"На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет выделено ещё 3,9 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Благодаря этому решению будет продолжено субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ставка по льготному кредиту составляет около 2,6% годовых. Полученные средства можно потратить в том числе на оплату труда, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.