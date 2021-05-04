МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки сократилось на пять миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Илон Маск рассказал о миссии смертников на Марс

Напомним, что 3 мая акции Tesla начали снижаться на сообщениях из Германии о том, что компания может быть вынуждена отложить открытие своей гигафабрики в Берлине.

Задержка составит, по меньшей мере шесть месяцев, и связана с тем, что компания не смогла своевременно получить важные разрешения касающиеся экологии и строительства.

Сейчас состояние Маска оценивается в 168,6 миллиарда долларов. Он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.