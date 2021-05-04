2021-05-04T14:33:26+03:00
2021-05-04T14:33:26+03:00
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2021
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Илон Маск потерял пять миллиардов долларов за один день
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Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки сократилось на пять миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time. Напомним, что 3 мая... ПРАЙМ, 04.05.2021
spacex, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки сократилось на пять миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.
Напомним, что 3 мая акции Tesla начали снижаться на сообщениях из Германии о том, что компания может быть вынуждена отложить открытие своей гигафабрики в Берлине.
Задержка составит, по меньшей мере шесть месяцев, и связана с тем, что компания не смогла своевременно получить важные разрешения касающиеся экологии и строительства.
Сейчас состояние Маска оценивается в 168,6 миллиарда долларов. Он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.