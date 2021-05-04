МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила и направила на заключение правительства РФ законопроект, предполагающий введение с 1 января 2022 года налога "на роскошь" для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов, сообщает пресс-служба фракции.
"Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счёт этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами", – прокомментировал инициативу лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Политик привел данные, согласно которым в 2018 году объём продаж элитного жилья в Москве составил 77 миллиардов рублей, в 2019 году продажи увеличились до 102 миллиардов рублей. "В 2020 году – новый рекорд. Богатые накупили элитного жилья в Москве на 122 миллиарда рублей. В первом квартале нынешнего года опять рекорд. За три месяца дорогой недвижимости в Москве продано на 50 миллиардов рублей! Считаю, что владельцы таких дорогих квартир просто обязаны платить повышенные налоги, налоги на роскошь", – отметил Миронов.
Он считает, что этот налог должны платить организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. "Государство должно максимально охватить всех владельцев роскоши, чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо", – добавил Миронов.
В законопроекте предусмотрены исключения. "Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности", — пояснили в пресс-службе.
СР предлагает обложить налогом жилую недвижимость и земельные участки стоимостью от 50 миллионов рублей, объекты незавершенного жилищного строительства аналогичной стоимости по истечении трехлетнего срока строительства, автомобили стоимостью от 8 миллионов рублей, пассажирские морские, речные и воздушные суда – самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера стоимостью от 15 миллионов рублей.
https://1prime.ru/state_regulation/20210504/833599467.html