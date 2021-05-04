МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме подготовила и направила на заключение правительства РФ законопроект, предполагающий введение с 1 января 2022 года налога "на роскошь" для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолётов, сообщает пресс-служба фракции. Илон Маск потерял пять миллиардов долларов за один день

"Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счёт этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами", – прокомментировал инициативу лидер фракции Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.

Политик привел данные, согласно которым в 2018 году объём продаж элитного жилья в Москве составил 77 миллиардов рублей, в 2019 году продажи увеличились до 102 миллиардов рублей. "В 2020 году – новый рекорд. Богатые накупили элитного жилья в Москве на 122 миллиарда рублей. В первом квартале нынешнего года опять рекорд. За три месяца дорогой недвижимости в Москве продано на 50 миллиардов рублей! Считаю, что владельцы таких дорогих квартир просто обязаны платить повышенные налоги, налоги на роскошь", – отметил Миронов.

Он считает, что этот налог должны платить организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. "Государство должно максимально охватить всех владельцев роскоши, чтобы физлица не смогли уйти от этого налога, зарегистрировав свое дорогое имущество на юрлицо", – добавил Миронов.

В законопроекте предусмотрены исключения. "Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности", — пояснили в пресс-службе.

СР предлагает обложить налогом жилую недвижимость и земельные участки стоимостью от 50 миллионов рублей, объекты незавершенного жилищного строительства аналогичной стоимости по истечении трехлетнего срока строительства, автомобили стоимостью от 8 миллионов рублей, пассажирские морские, речные и воздушные суда – самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера стоимостью от 15 миллионов рублей.