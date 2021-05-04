2021-05-04T20:14:51+03:00
2021-05-04T20:14:51+03:00
2021-05-04T20:14:51+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210504/833601161.html
Минфин США допустил повышение процентных ставок
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что допускает повышение процентных ставок по мере реализации масштабных и затратных проектов администрации, но дала понять,... ПРАЙМ, 04.05.2021
минфин сша, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83235/83/832358382.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83235/83/832358382.jpg
https://1prime.ru/images/83235/83/832358379.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83235/83/832358379.jpg
https://1prime.ru/images/83235/83/832358376.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83235/83/832358376.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210504/833600637.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что допускает повышение процентных ставок по мере реализации масштабных и затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит.
"Возможно, процентные ставки придется несколько поднять, чтобы экономика не перегрелась", — сказала Йеллен, выступая на мероприятии журнала Atlantic.
"Дополнительные расходы относительно невелики по сравнению с размерами экономики", — добавила она.
Президент Джо Байден ранее уже добился принятия в конгрессе пакета поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов и предложил еще два пакета — по инфраструктуре и созданию рабочих мест, каждый на 2 триллиона.
Федеральная резервная система США установила учетную ставку на минимальном уровне и заявляет, что намерена удерживать ее в таком положении на обозримую перспективу. Глава американского центробанка Джером Пауэлл на прошлой неделе допустил скачок инфляции выше целевого уровня в 2%, но лишь ненадолго.