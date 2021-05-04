ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что допускает повышение процентных ставок по мере реализации масштабных и затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит.

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"Возможно, процентные ставки придется несколько поднять, чтобы экономика не перегрелась", — сказала Йеллен, выступая на мероприятии журнала Atlantic.

"Дополнительные расходы относительно невелики по сравнению с размерами экономики", — добавила она.

Президент Джо Байден ранее уже добился принятия в конгрессе пакета поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов и предложил еще два пакета — по инфраструктуре и созданию рабочих мест, каждый на 2 триллиона.

Федеральная резервная система США установила учетную ставку на минимальном уровне и заявляет, что намерена удерживать ее в таком положении на обозримую перспективу. Глава американского центробанка Джером Пауэлл на прошлой неделе допустил скачок инфляции выше целевого уровня в 2%, но лишь ненадолго.