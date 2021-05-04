ВАШИНГТОН, 4 мая — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что допускает повышение процентных ставок по мере реализации масштабных и затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит. Курс доллара ослабил темпы роста на статистике из США

"Возможно, процентные ставки придется несколько поднять, чтобы экономика не перегрелась", — сказала Йеллен, выступая на мероприятии журнала Atlantic.

"Дополнительные расходы относительно невелики по сравнению с размерами экономики", — добавила она.

Президент Джо Байден ранее уже добился принятия в конгрессе пакета поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов и предложил еще два пакета — по инфраструктуре и созданию рабочих мест, каждый на 2 триллиона.

Федеральная резервная система США установила учетную ставку на минимальном уровне и заявляет, что намерена удерживать ее в таком положении на обозримую перспективу. Глава американского центробанка Джером Пауэлл на прошлой неделе допустил скачок инфляции выше целевого уровня в 2%, но лишь ненадолго.