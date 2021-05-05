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Ректор ВШЭ назвал последствия обеднения среднего класса
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Большáя часть российского среднего класса за время пандемии "провалилась" в бедность, сообщил "РБК", цитируя ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова. По мнению ректора, пополнение... ПРАЙМ, 05.05.2021
бедность, экономика, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Большáя часть российского среднего класса за время пандемии "провалилась" в бедность, сообщил "РБК", цитируя ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова.
По мнению ректора, пополнение рядов бедных граждан за счет экс-среднего класса "политически взрывоопасен". С этим "надо что-то делать", считает Кузьминов. Падение доходов может привести к тому, что страна не добьется намеченных показателей экономического роста.
Экономист подчеркнул, что отсутствие господдержки среднего класса в критический момент — это «дефектом нашей политики».
Проседание источников заработка граждан связано, прежде всего, с пандемией COVID-19. основным вызовом для экономики РФ остается падение реальных доходов населения, заключил Кузьминов. Он подчеркнул, что при борьбе с бедностью нельзя ограничиваться помощью самым необеспеченным категориям людей. Нужно остановить сползание в бедность среднего класса, расширив круг получателей государственной поддержки.
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