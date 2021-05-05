МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Большáя часть российского среднего класса за время пандемии "провалилась" в бедность, сообщил "РБК", цитируя ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова. Назван способ снизить стоимость жилья

По мнению ректора, пополнение рядов бедных граждан за счет экс-среднего класса "политически взрывоопасен". С этим "надо что-то делать", считает Кузьминов. Падение доходов может привести к тому, что страна не добьется намеченных показателей экономического роста.

Экономист подчеркнул, что отсутствие господдержки среднего класса в критический момент — это «дефектом нашей политики».

Проседание источников заработка граждан связано, прежде всего, с пандемией COVID-19. основным вызовом для экономики РФ остается падение реальных доходов населения, заключил Кузьминов. Он подчеркнул, что при борьбе с бедностью нельзя ограничиваться помощью самым необеспеченным категориям людей. Нужно остановить сползание в бедность среднего класса, расширив круг получателей государственной поддержки.

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