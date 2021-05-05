МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении финансовой помощи неполным семьям с детьми, беременным, а также о выплате в 10 тысяч рублей родителям детей школьного возраста до 17 августа. Минфин представит меры по финансовой устойчивости бюджетов регионов

"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа", — говорится в сообщении, размещённом на сайте правительства.