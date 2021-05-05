2021-05-05T11:58:00+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210505/833604505.html
Выплаты семьям с детьми и беременным произведут до 17 августа
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении финансовой помощи неполным семьям с детьми, беременным, а также о выплате в 10... ПРАЙМ, 05.05.2021
выплаты, минпросвещения, минтруд рф, михаил мишустин, минздрав, минфин рф, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам отчитаться о предоставлении финансовой помощи неполным семьям с детьми, беременным, а также о выплате в 10 тысяч рублей родителям детей школьного возраста до 17 августа.
"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ответственные ведомства – Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России – должны направить в кабмин до 17 августа", — говорится в сообщении, размещённом на сайте правительства.