МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России до 15 сентября должны отчитаться о реализации проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства. Мишустин поручил проработать систему мер поддержки малообеспеченных семей

Об этом говорится в перечне поручений, утверждённых премьер-министром, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в апрельском послании Федеральному Собранию.

"За реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации – он должен осуществиться до конца 2022 года – будут отвечать Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года", — говорится в сообщении.

К этому же сроку Минэкономразвития, Минцифры и Минфин обязаны доложить о мерах, принятых по исполнению поручения главы государства по круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой формат, отмечается в сообщении, должен стать доступным до конца 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство".