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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210505/833606277.html
Число рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло меньше прогноза
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Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 742 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 05.05.2021
рабочие места, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 742 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 800 тысяч.
Показатель марта был при этом пересмотрен до роста на 565 тысяч с роста на 517 тысяч.
В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в апреле выросло на 235 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 230 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 277 тысяч рабочих мест.
В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 636 тысяч, в секторе производства товаров — на 106 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в апреле вырос на 41 тысячу, в производственном секторе — на 55 тысяч.