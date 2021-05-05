МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло на 742 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP). Фьючерсы на американские индексы растут в ожидании статистики

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 800 тысяч.

Показатель марта был при этом пересмотрен до роста на 565 тысяч с роста на 517 тысяч.

В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в апреле выросло на 235 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 230 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 277 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 636 тысяч, в секторе производства товаров — на 106 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в апреле вырос на 41 тысячу, в производственном секторе — на 55 тысяч.