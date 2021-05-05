РИМ, 5 мая — ПРАЙМ. Число людей, столкнувшихся с проблемой острого отсутствия продовольственной безопасности и нуждающихся в экстренной помощи для выживания и сохранения источников средств к существованию, достигло наиболее высокого уровня за пять лет, говорится в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами — международного альянса ООН, ЕС, правительственных и неправительственных организаций, занимающихся преодолением продовольственных кризисов. Правительство подготовит программу по снижению бедности семей с детьми

Согласно документу, в результате конфликтов, экономических потрясений, в том числе обусловленных пандемией COVID-19, и экстремальных погодных явлений в 2020 году по меньшей мере 155 миллионов человек оказались в ситуации острого голода.

Доклад, который распространила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, делает неутешительный вывод, что острый голод остается насущной проблемой для миллионов людей.

С острым отсутствием продовольственной безопасности, соответствующей кризисным и более тяжелым ситуациям, в 2020 году столкнулись не менее 155 миллионов человек в 55 странах/территориях, что приблизительно на 20 миллионов больше по сравнению с предыдущим годом. Это сигнализирует о тревожной тенденции к неуклонному росту масштабов острого отсутствия продовольственной безопасности, которая наблюдается с 2017 года, когда вышел первый доклад.

Порядка 133 тысяч человек из общего числа оказались в условиях "катастрофического" отсутствия продовольственной безопасности в Буркина-Фасо, Южном Судане и Йемене, где потребовалось принять экстренные меры для предотвращения массовой гибели населения и краха всей системы хозяйствования.

Еще по крайней мере 28 миллионов человек в 2020 году находились "буквально в шаге от голодного истощения" в условиях "чрезвычайной ситуации" отсутствия продовольственной безопасности. В 38 странах или территориях благодаря срочным мерам удалось спасти жизни людей и сохранить источники их средств к существованию, а также предотвратить распространение массового голода.

Проблема острого отсутствия продовольственной безопасности по-прежнему острее всего стоит в странах Африки. Около 98 миллионов человек — то есть две трети — столкнувшихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности в 2020 году, проживали именно на Африканском континенте. Однако эта проблема затронула и страны, расположенные в других частях света, в том числе Йемен, Афганистан, Сирию и Гаити, которые вошли в десятку стран, где в прошлом году были зафиксированы наиболее тяжелые продовольственные кризисы. Москвичи могут столкнуться с дефицитом продуктов из-за сбоя логистики

Среди ключевых факторов роста масштабов проблемы голода доклад приводит конфликты, экономические потрясения, во многих случаях обусловленные пандемией COVID-19. За ними следуют погодные явления, которые опустились на третье место в списке основных причин, и экстремальные погодные явления.

"Хотя конфликт останется главным фактором продовольственных кризисов в 2021 году, пандемия COVID-19 и меры по ее сдерживанию, а также экстремальные погодные явления продолжат усугублять проблему острой нехватки продовольствия в нестабильных в экономическом отношении странах", — говорится в тексте доклада.

"Конфликт и голод являются взаимоусиливающими явлениями. Для решения любой из этих проблем необходимо заниматься решением обеих одновременно… Мы должны сделать все возможное, чтобы разорвать этот порочный круг. Решение проблемы голода — это основа стабильности и мира", — заявил генсек ООН Антониу Гутерреш во вступительной части доклада.