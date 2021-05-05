ТБИЛИСИ, 5 мая — ПРАЙМ. Временный запрет на экспорт российской гречки не повлияет на грузинский рынок, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Правительство РФ установило с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз гречихи из России. Ранее Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы — чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.

"Конечно, очень жаль, что Россия приняла такое решение, оно не соответствует духу свободной торговли, но, видимо, у этого есть свои внутренние причины. Это не повлияет на наш рынок, у нас режим свободной торговли с 2/3 мировых рынков, поэтому этот дефицит будет очень легко восполнить, если он возникнет, но сегодня этого дефицита нет", — сказала Турнава журналистам.

Россия является для Грузии одним из основных поставщиков гречки.