2021-05-05T23:07:55+03:00
2021-05-05T23:07:55+03:00
2021-05-05T23:07:55+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210505/833608414.html
Грузия уверена, что запрет экспорта гречки из России не скажется на рынке
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Временный запрет на экспорт российской гречки не повлияет на грузинский рынок, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. Правительство РФ установило с... ПРАЙМ, 05.05.2021
гречка, экспорт, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83355/82/833558237.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83355/82/833558237.jpg
https://1prime.ru/images/83355/82/833558236.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83355/82/833558236.jpg
https://1prime.ru/images/83355/82/833558224.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83355/82/833558224.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТБИЛИСИ, 5 мая — ПРАЙМ. Временный запрет на экспорт российской гречки не повлияет на грузинский рынок, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Правительство РФ установило с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз гречихи из России. Ранее Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы — чтобы сохранить необходимые объемы продукции на российском рынке и не допустить резких колебаний цен.
"Конечно, очень жаль, что Россия приняла такое решение, оно не соответствует духу свободной торговли, но, видимо, у этого есть свои внутренние причины. Это не повлияет на наш рынок, у нас режим свободной торговли с 2/3 мировых рынков, поэтому этот дефицит будет очень легко восполнить, если он возникнет, но сегодня этого дефицита нет", — сказала Турнава журналистам.
Россия является для Грузии одним из основных поставщиков гречки.