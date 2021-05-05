ЖЕНЕВА, 5 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала некоторые страны, в том числе Россию, Китай и Кубу, рассмотреть возможности увеличения поставок своих вакцин от коронавируса в другие государства.

"Такие страны, как Россия, Китай, Бразилия, Куба, которые разрабатывают вакцины или уже делятся своими вакцинами с другими, должны изучить способы увеличения поставок, чтобы мы могли увеличить объем вакцин в мире. Те, кому необходимо получить разрешение ВОЗ на экстренное использование, чтобы обеспечить доступ к своим вакцинам, должны это сделать", — сказала Оконджо-Ивеала в ходе заседания генерального совета ВТО в среду.

Кроме того, гендиректор ВТО вновь заявила о необходимости мобилизовать для производства вакцин уже существующие мощности. По ее словам, такие мощности, в частности, есть в Индии, Пакистане, Индонезии и Бангладеш.