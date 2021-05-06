МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Больше всего вакансий в период майских праздников открыто в сферах продаж и информационных технологий, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. KFC намерена нанять 20 тысяч сотрудников в США

Согласно этим данным, почти каждая третья вакансия (51 тысяча) открыта в сфере продаж. Работодателям требуются продавцы в магазинах самых разных товаров – от продуктов питания, спортинвентаря до строительных материалов и мебели. Средние предлагаемые зарплаты варьируются от 55 до 105 тысяч рублей.

Порядка 20 тысяч вакансий в начале мая размещены в сфере IT, работники в сфере информационных технологий являются одними из самых востребованных, их наём не прекращается даже в периоды длительных праздников. К самым дефицитным специальностям здесь относятся программисты/разработчики, инженеры и специалисты поддержки пользователей IT-инфраструктуры. Предлагаемые зарплаты здесь начинаются от 75 тысяч рублей и достигают полумиллиона.

На третьем месте по числу открытых вакансий (18 тысяч) оказались предложения работы для студентов и специалистов без опыта. Им доступны позиции консультантов, таких людей ищут в сферах туризма, гостиниц, общепита, их приглашают на работу курьерами и сборщиками заказов интернет-магазинов. Работодатели предлагают зарплаты от 30 до 55 тысяч рублей. Финансист рассказал, как работать меньше, а зарабатывать больше

Продолжительные выходные привели к возросшей нагрузке на службы доставки и электронной коммерции: в сфере транспорта и логистики сейчас открыто 17,5 тысячи вакансий. Ощутимо выросла потребность в работниках складов, распределительных центров, водителях и экспедиторах. Работодатели в среднем предлагают зарплату от 40 до 95 тысяч рублей.

Пятерку самых востребованных в начале мая профессий замыкают рабочие. Для них открыто почти 17 тысяч вакансий. Средние предлагаемые зарплаты здесь составляют от 30 до 85 тысяч рублей. Традиционно начало мая является стартом высокого сезона на рынке труда в строительстве и туризме, где открыто 15 и 10 тысяч вакансий соответственно.

Исследование проводилось с 1 по 4 мая, были проанализированы 162 тысячи вакансий по всей России.