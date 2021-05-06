МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 55,2 пункта с 55,8 пункта в марте, сообщает исследовательская организация Markit. Названы сферы, больше всего нуждающиеся в сотрудниках в майские праздники

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Апрельские данные PMI указали на дальнейшее расширение деловой активности в сфере услуг России, хотя и несколько более медленными темпами. "Хотя темпы роста замедлились с недавнего максимума в марте, они все еще были вторыми максимальными с августа 2020 года", — пишет организация.

Markit отмечает, что рост деловой активности компании как правило связывают с увеличением притока новых заказов и повышением потребительского спроса. Новые заказы росли самыми высокими темпами с августа 2020 года на фоне более устойчивого внутреннего и иностранного спроса.

"Компании российской сферы указали на дальнейшее расширение объемов производства и новых заказов в апреле на фоне усиления спроса в начале второго квартала", — приводятся в сообщении слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса. По его словам, рост поддержало и развитие международных продаж.

Организация добавляет, что совокупный индекс IHS Markit PMI по России немного опустился с мартовского показателя 54,6 пункта и составил 54 пункта в апреле. Указывается на продолжающийся существенный рост деловой активности в частном секторе. Темпы роста были вторыми максимальными с августа 2020 года.