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Аналитики узнали, сколько россиян подрабатывают в майские праздники
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Каждый десятый россиянин использует майские праздники для дополнительного заработка, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении... ПРАЙМ, 06.05.2021
рынок труда, работа, россия, подработка, майские праздники, новости, экономика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин использует майские праздники для дополнительного заработка, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Было опрошено около 1000 респондентов в разных регионах России о том, как они работают в связи с длительными майскими праздниками.
Согласно опросу, 60,5% продолжают работать, несмотря на то, что дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими.
"Еще 10,6% респондентов, хотя и свободны в это время от основной работы, берут дополнительную подработку, чтобы компенсировать недополученный доход или возросшие затраты", — говорится в сообщении.
При этом 5,6% опрошенных изначально планировали устроить себе отдых между майскими праздниками. А 23,3% россиян отложили на это время все рабочие дела.
Треть опрошенных считают праздники дополнительной нагрузкой на семейный бюджет.