МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин использует майские праздники для дополнительного заработка, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости. Названы сферы, больше всего нуждающиеся в сотрудниках в майские праздники

Было опрошено около 1000 респондентов в разных регионах России о том, как они работают в связи с длительными майскими праздниками.

Согласно опросу, 60,5% продолжают работать, несмотря на то, что дни с 1 по 10 мая объявлены нерабочими.

"Еще 10,6% респондентов, хотя и свободны в это время от основной работы, берут дополнительную подработку, чтобы компенсировать недополученный доход или возросшие затраты", — говорится в сообщении.

При этом 5,6% опрошенных изначально планировали устроить себе отдых между майскими праздниками. А 23,3% россиян отложили на это время все рабочие дела.

Треть опрошенных считают праздники дополнительной нагрузкой на семейный бюджет.