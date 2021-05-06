МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Банк России в 2020 году снизил долю евро, доллара и фунта стерлингов в международных резервах страны в пользу золота, юаня и прочих валют, следует из годового отчета регулятора. Убыток Банка России в 2020 году сократился втрое

Так, доля евро в международных резервах за прошлый год сократилась на 1,6 процентного пункта и на 1 января составила 29,2%, доля доллара – на 3,3 процентного пункта, до 21,2%. Немного снизился "вес" фунта стерлингов в золотовалютных резервах – на 0,2 процентного пункта, до 6,3%.

В то же время доля золота в российских резервах выросла за 2020 год до 23,3% с 19,5% годом ранее, доля юаня подросла на 0,5 процентного пункта — до 12,8%, доля прочих иностранных валют выросла на 0,8 процентного пункта, до 7,2%.

Отмечается, что в структуре активов Банка России в иностранных валютах и золоте к категории прочих валют отнесены в том числе активы в иенах (3,9%), канадских (2,5%) и австралийских (0,8%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны.

ЦБ напомнил, что за 2020 год величина его активов в иностранных валютах и золоте выросла на 28,9 миллиарда долларов – до 588 миллиардов долларов.