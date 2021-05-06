МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В длинные майские праздники и перед грядущими летними каникулами в России вырос спрос на детские лагеря, услуги нянь и детские сады. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные опроса сервиса "Авито Услуги". Выплаты семьям с детьми и беременным произведут до 17 августа

Сообщается, что в апреле спрос на детские лагеря увеличился на 18%, а за год почти на 184%. Популярность нянь выросла на 161% по сравнению с прошлым годом, причем чаще всего их поиском занимаются в Москве, Санкт

Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Казани.

Число предложеий, в свою очередь, возросло вместе со спросом: лагерей различного формата стало больше на 40%. Большая часть из них рассчитаны на летний отдых, но и есть и те, что готовы принять детей в период долгих праздников. Отмечается, что существуют не только тематические лагеря с изучением иностранных языков, занятиями спортом и программированием, но и футбольные и языковые курсы с проживанием. Власти проработатают полную оплату больничных родителям детей до семи лет

Специалист по маркетингу "Авито Услуг" Иван Чулков объяснил, что, "если в прошлом году у родителей не было возможности отправить детей на каникулы в лагерь — традиционно популярный в России формат организации детского отдыха, то в этом году лагери возвращают утерянные в карантин позиции. Способствуют этому и длинные майские выходные, в которые многие родители продолжили работать, а вот школы и детские сады закрыты — в этой ситуации спасением для жителей мегаполисов стали городские лагеря дневного пребывания. Сейчас на "Авито Услугах" представлено порядка 200 подобных предложений".

Аналитики добавили, что, согласно результатам исследования, резкого спроса на услуги нянь в период майских праздников не произошло, так как за месяцы удаленной работы россияне уже нашли специалистов.