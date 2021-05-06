МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Граждане могут собирать грибы и березовый сок для собственных нужд бесплатно и без ограничений, заявило Минприроды РФ, комментируя информацию о якобы необходимости договоров аренды для таких действий. Новые штрафы и запреты для дачников, о которых не стоит забывать

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что граждане должны предъявить договоры аренды лесных участков при сборе грибов, а также проверить шляпки на соответствие стандартам.

"Для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно!" — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в ряде регионов существуют местные порядки заготовки дикорастущих полезных растений гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи, и они не действуют для всей России.

Также Минприроды опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам.

"Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! Публикации в ряде СМИ, которые публикуют данную информацию, искажены и не соответствуют действительности", — отмечает ведомство.