МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России с 27 апреля по 4 мая составила 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 2,8%, сообщает Росстат. Росстат сообщил о резком росте цены на популярный овощ

"За период с 27 апреля по 4 мая 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2%, с начала мая – 100,1%, с начала года – 102,8%", — говорится в сообщении.

Предыдущие две отчетные недели (с 20 по 26 апреля, а также с 13 по 19 апреля) Росстат также фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,2%. Неделей до этого инфляция замедлялась до 0,1%.

Опережающий инфляцию рост цен за период с 27 апреля по 4 мая зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались.

Цены на бензин автомобильный возросли на 0,1%, на дизельное топливо не изменились.

Статистическое ведомство также отмечает, что цены на путевки в дома отдыха и санатории выросли на 0,8% и 0,7% соответственно. Проезд в трамвае и троллейбусе подорожал на 0,1%.

Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России в апреле замедлится до 0,5-0,6% с 0,7% в марте. Росстат опубликует информацию об инфляции в России в апреле в пятницу, 7 мая.