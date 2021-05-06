МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Правительство России утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции, сообщает пресс-служба кабмина. В США хотят запретить продажу ментоловых сигарет

"Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан – эти и другие направления работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. Документ утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что план содержит более 20 мероприятий. Их цель – профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию. В рамках этой работы планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

"Также предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что также планируется ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и доработать вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. Это также коснётся жидкостей для электронных сигарет.