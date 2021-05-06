МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в четверг заявил, что экономика США восстанавливается быстрее, чем ожидалось, поэтому центральный банк потенциально сможет скорее начать сворачивание мер денежно-кредитного стимулирования путем сокращения объема покупок гособлигаций.

"Мне бы хотелось, чтобы дискуссии о сворачивании (мер стимулирования) начались скорее раньше, чем позже", — сказал он, имея в виду осуществляемые Федеральной резервной системой США покупки гособлигаций на сумму в 120 млрд долларов в месяц. Под "сворачиванием" понимается замедление темпов покупок, но не полное их прекращение.

Каплан уточнил, что поддерживает покупки гособлигаций, но улучшение перспектив экономик оказалось более стремительным, чем он ожидал, и это поменяло его позицию в отношении денежно-кредитной политики. Президент ФРС-Даллас ожидает, что в следующем году сложатся экономические условия, необходимые для повышения процентных ставок. Деловая активность в секторе услуг США выросла до пятилетнего максимума

По мнению Каплана, "существенный прогресс" в направлении целевых экономических показателей, необходимый для сворачивания покупок гособлигаций, будет достигнут раньше, чем ожидалось в декабре или даже в январе.

В ФРС-Даллас прогнозируют, что рост ВВП США в текущем году составит 6,5%, и отмечают наличие повышательных рисков для этого прогноза. Уровень безработицы в США, который сейчас находится на отметке в 6,0%, может в текущем году упасть до 4,0% или ниже, отмечает Каплан. Темпы инфляции на протяжении летних месяцев, скорее всего, резко ускорятся на фоне оживления экономической активности, но затем несколько замедлятся, и к концу года темпы годового роста цен достигнут 2,25%.

Каплан также заявил, что покупки активов "имеют побочные эффекты".

"Учитывая тот факт, что такие покупки могут приводить к возникновению дисбаланса (на финансовых рынках), я считаю разумным начать скорее обсуждать этот вопрос. Я полагаю, что экономика будет гораздо более здоровой, когда мы сможем начать постепенное сокращение объема покупок", — сказал он.

В текущем году Каплан не имеет права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, который принимает решения по процентным ставкам. Его комментарии по поводу перспектив покупок активов расходятся с мнением других руководителей ФРС, которые выступали после состоявшегося на прошлой неделе заседания центрального банка. Аналитики прогнозируют резкий спад на фондовом рынке США

По итогам этой встречи руководство регулятора отметило улучшение экономических перспектив, однако оставило процентные ставки без изменений, около нуля, и приняло решение продолжать покупки облигаций. Приобретение гособлигаций США и облигаций с ипотечным покрытием направлено на повышение доступности кредитования, что, в свою очередь, должно оказать поддержку восстановлению экономики.

Ни один руководитель ФРС, кроме Каплана, не озвучивал идею свернуть покупки активов. "Даже при наличии позитивных новостей (относительно экономики), я не считаю, что при отсутствии сильной денежно-кредитной поддержки нам гарантированно полное и устойчивое (экономическое) восстановление", — заявил в среду президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

Выступавшие в среду руководители ФРС высказались в поддержку дальнейших агрессивных мер денежно-кредитной поддержки экономики. Ричард Кларида, заместитель председателя ФРС, сказал, что "мы по-прежнему далеки от достижения наших целей", и "однозначно пока" не может принимать решения относительно сворачивания денежно-кредитного стимулирования.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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