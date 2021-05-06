МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в четверг заявил, что экономика США восстанавливается быстрее, чем ожидалось, поэтому центральный банк потенциально сможет скорее начать сворачивание мер денежно-кредитного стимулирования путем сокращения объема покупок гособлигаций.

"Мне бы хотелось, чтобы дискуссии о сворачивании (мер стимулирования) начались скорее раньше, чем позже", — сказал он, имея в виду осуществляемые Федеральной резервной системой США покупки гособлигаций на сумму в 120 млрд долларов в месяц. Под "сворачиванием" понимается замедление темпов покупок, но не полное их прекращение.

Каплан уточнил, что поддерживает покупки гособлигаций, но улучшение перспектив экономик оказалось более стремительным, чем он ожидал, и это поменяло его позицию в отношении денежно-кредитной политики. Президент ФРС-Даллас ожидает, что в следующем году сложатся экономические условия, необходимые для повышения процентных ставок.

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По мнению Каплана, "существенный прогресс" в направлении целевых экономических показателей, необходимый для сворачивания покупок гособлигаций, будет достигнут раньше, чем ожидалось в декабре или даже в январе.

В ФРС-Даллас прогнозируют, что рост ВВП США в текущем году составит 6,5%, и отмечают наличие повышательных рисков для этого прогноза. Уровень безработицы в США, который сейчас находится на отметке в 6,0%, может в текущем году упасть до 4,0% или ниже, отмечает Каплан. Темпы инфляции на протяжении летних месяцев, скорее всего, резко ускорятся на фоне оживления экономической активности, но затем несколько замедлятся, и к концу года темпы годового роста цен достигнут 2,25%.

Каплан также заявил, что покупки активов "имеют побочные эффекты".

"Учитывая тот факт, что такие покупки могут приводить к возникновению дисбаланса (на финансовых рынках), я считаю разумным начать скорее обсуждать этот вопрос. Я полагаю, что экономика будет гораздо более здоровой, когда мы сможем начать постепенное сокращение объема покупок", — сказал он.

В текущем году Каплан не имеет права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, который принимает решения по процентным ставкам. Его комментарии по поводу перспектив покупок активов расходятся с мнением других руководителей ФРС, которые выступали после состоявшегося на прошлой неделе заседания центрального банка.

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По итогам этой встречи руководство регулятора отметило улучшение экономических перспектив, однако оставило процентные ставки без изменений, около нуля, и приняло решение продолжать покупки облигаций. Приобретение гособлигаций США и облигаций с ипотечным покрытием направлено на повышение доступности кредитования, что, в свою очередь, должно оказать поддержку восстановлению экономики.

Ни один руководитель ФРС, кроме Каплана, не озвучивал идею свернуть покупки активов. "Даже при наличии позитивных новостей (относительно экономики), я не считаю, что при отсутствии сильной денежно-кредитной поддержки нам гарантированно полное и устойчивое (экономическое) восстановление", — заявил в среду президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс.

Выступавшие в среду руководители ФРС высказались в поддержку дальнейших агрессивных мер денежно-кредитной поддержки экономики. Ричард Кларида, заместитель председателя ФРС, сказал, что "мы по-прежнему далеки от достижения наших целей", и "однозначно пока" не может принимать решения относительно сворачивания денежно-кредитного стимулирования.

— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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