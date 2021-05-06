БЕРЛИН, 6 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решающим для судьбы климата планеты саммит COP26, который пройдет в ноябре в Глазго, и призвал активно готовиться к нему, чтобы он не закончился "пустыми заявлениям".
"Мы не можем позволить, чтобы изменение климата пало очередной жертвой этой ужасной пандемии. Это будет десятилетие, в котором мы либо восстанем и будем бороться с изменением климата вместе, либо иначе мы увязнем вместе в болоте. В этом году COP26 будет моментом, когда мы выберем, какая из этих двух участей наш ждет", — заявил Джонсон, выступая по видеосвязи на форуме Петербергский климатический диалог.
Он отметил, что сложная динамика международной дипломатии настолько сложная, что нельзя просто надеяться, что за десять дней переговоров в ноябре будет выработано решение. "Ставки слишком высоки, чтобы COP26 стал неким запоздалым рывком к финишу. Если у нас есть время, то мы хотели бы использовать оставшиеся шесть месяцев продуктивно, чтобы развязать узлы и решить самые сложные вопросы. Если мы проделаем сложную работу, то мы сможем встретиться в ноябре в Глазго лично и доработать последние недели, чтобы определить, какой будет эра, определяющая будущее нашей планеты и будущих поколений", — добавил Джонсон.
Премьер подчеркнул, что необходимо сделать COP26 "настолько успешным, насколько необходимо". Он также отметил, что тема изменения климата будет обсуждаться на саммите G7 в Великобритании, который станет первым, на котором все страны-члены взяли на себя обязательство достичь климатической нейтральности к 2050 году. "В случае Ангелы (канцлера ФРГ Ангелы Меркель), это 2045 год. Я поздравляю вас и вашу энергию и амбициозность. Это отличная новость для нашей планеты и демонстрация того, что G7 выступают лидерами, давая пример", — заявил Джонсон, имея в виду решение правительства ФРГ установить срок достижения климатической нейтральности на пять лет раньше предыдущего целого показателя.
По его словам, "если все, что даст COP26, это больше громких заявлений, чем у нас было, то у нас не будет никаких шансов сохранить планету холодной". "Это должен быть саммит согласия, действий и свершений. Чтобы это произошло, мы должны в следующие шесть месяцев быть непоколебимыми в наших амбициях и решительности, создавая основу того, на чем будет построен нас успех", — заявил Джонсон.
Он также отметил вклад Меркель в международную климатическую политику. "Я думаю, что в течение последующих месяцев мы услышим весьма много о наследии канцлера Меркель, невероятном влиянии, которое вы оказали на Германию, Европу и на самом деле мир. Ваша работа по изменению климата в центре этого достижения, вы председательствовали на первой Конференции участников (Рамочной конвенции по изменению климата) более 25 лет назад. Я помню, что вы были движущим механизмом (в качестве министра окружающей среды ФРГ — ред.) по большому рывку вперед, которым стал Киотский протокол", — заявил премьер Великобритании.
https://1prime.ru/state_regulation/20210506/833615653.html