БЕРЛИН, 6 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решающим для судьбы климата планеты саммит COP26, который пройдет в ноябре в Глазго, и призвал активно готовиться к нему, чтобы он не закончился "пустыми заявлениям".

"Мы не можем позволить, чтобы изменение климата пало очередной жертвой этой ужасной пандемии. Это будет десятилетие, в котором мы либо восстанем и будем бороться с изменением климата вместе, либо иначе мы увязнем вместе в болоте. В этом году COP26 будет моментом, когда мы выберем, какая из этих двух участей наш ждет", — заявил Джонсон, выступая по видеосвязи на форуме Петербергский климатический диалог. Над Россией нависла новая угроза

Он отметил, что сложная динамика международной дипломатии настолько сложная, что нельзя просто надеяться, что за десять дней переговоров в ноябре будет выработано решение. "Ставки слишком высоки, чтобы COP26 стал неким запоздалым рывком к финишу. Если у нас есть время, то мы хотели бы использовать оставшиеся шесть месяцев продуктивно, чтобы развязать узлы и решить самые сложные вопросы. Если мы проделаем сложную работу, то мы сможем встретиться в ноябре в Глазго лично и доработать последние недели, чтобы определить, какой будет эра, определяющая будущее нашей планеты и будущих поколений", — добавил Джонсон.

Премьер подчеркнул, что необходимо сделать COP26 "настолько успешным, насколько необходимо". Он также отметил, что тема изменения климата будет обсуждаться на саммите G7 в Великобритании, который станет первым, на котором все страны-члены взяли на себя обязательство достичь климатической нейтральности к 2050 году. "В случае Ангелы (канцлера ФРГ Ангелы Меркель), это 2045 год. Я поздравляю вас и вашу энергию и амбициозность. Это отличная новость для нашей планеты и демонстрация того, что G7 выступают лидерами, давая пример", — заявил Джонсон, имея в виду решение правительства ФРГ установить срок достижения климатической нейтральности на пять лет раньше предыдущего целого показателя.

По его словам, "если все, что даст COP26, это больше громких заявлений, чем у нас было, то у нас не будет никаких шансов сохранить планету холодной". "Это должен быть саммит согласия, действий и свершений. Чтобы это произошло, мы должны в следующие шесть месяцев быть непоколебимыми в наших амбициях и решительности, создавая основу того, на чем будет построен нас успех", — заявил Джонсон.

Он также отметил вклад Меркель в международную климатическую политику. "Я думаю, что в течение последующих месяцев мы услышим весьма много о наследии канцлера Меркель, невероятном влиянии, которое вы оказали на Германию, Европу и на самом деле мир. Ваша работа по изменению климата в центре этого достижения, вы председательствовали на первой Конференции участников (Рамочной конвенции по изменению климата) более 25 лет назад. Я помню, что вы были движущим механизмом (в качестве министра окружающей среды ФРГ — ред.) по большому рывку вперед, которым стал Киотский протокол", — заявил премьер Великобритании.