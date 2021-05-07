МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Температура Земли в 2020 году достигла рекордных значений за три миллиона лет, и это приблизило человечество к климатической катастрофе, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на форуме "Петерсбергский климатический диалог". Предстоящий саммит по климату назвали решающим для судьбы планеты

По его словам, концентрация углекислого газа в атмосфере обновила свой максимум, на 148% превысив доиндустриальный уровень.

"Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов", — отметил Гутерреш.

Он подчеркнул, что нынешний показатель максимальный за три миллиона лет, когда температура Земли была больше на три градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 метров. В прошлом году было на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальные времена. При этом опасность представляет повышение температуры на 1,5 градуса.

"В соответствии с нынешними обязательствами, мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы стоим на краю пропасти", — подчеркнул генеральный секретарь ООН.

По его словам, чтобы предотвратить самый худший сценарий, человечеству нужно работать сообща, встав на более "чистый и зеленый" путь развития.

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